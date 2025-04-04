Посадовець, якого вранці підірвали у автомобілі, помер у лікарні Дніпра
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- Альона Коханчук
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13:54, 04 квітня, 2025
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У Дніпрі помер голова Лівобережної адміністрації Дніпровської міської ради Юрій Федько, який постраждав унаслідок вибуху автомобіля сьогодні вранці.
Про це повідомляє у Фейсбуці пресслужба політичної партії «Пропозиція», до якої належав Федько, передає Укрінформ.
«Під час надання медичної допомоги Юрій Федько помер в лікарні», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що подія сталась сьогодні вранці. Поліція кваліфікувала подію як теракт, відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці відпрацьовують три версії: злочин на замовлення російських спецслужб задля дестабілізації ситуації у державі, неприязні стосунки потерпілого з ймовірним злочинцем, професійна діяльність.
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