  • пʼятниця

    4 квітня, 2025

  • 15.2°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 4 квітня , 2025 пʼятниця

  • Миколаїв • 15.2° Похмуро

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Посадовець, якого вранці підірвали у автомобілі, помер у лікарні Дніпра

Юрій Федько. Фото: пресслужба політичної партії «Пропозиція»,Юрій Федько. Фото: пресслужба політичної партії «Пропозиція»,

У Дніпрі помер голова Лівобережної адміністрації Дніпровської міської ради Юрій Федько, який постраждав унаслідок вибуху автомобіля сьогодні вранці.

Про це повідомляє у Фейсбуці пресслужба політичної партії «Пропозиція», до якої належав Федько, передає Укрінформ.

«Під час надання медичної допомоги Юрій Федько помер в лікарні», — йдеться у повідомленні.

У Дніпрі вибухнуло авто посадовця. Фото: поліціяУ Дніпрі вибухнуло авто посадовця. Фото: поліція
У Дніпрі вибухнуло авто посадовця. Фото: поліціяУ Дніпрі вибухнуло авто посадовця. Фото: поліція

Нагадаємо, що подія сталась сьогодні вранці. Поліція кваліфікувала подію як теракт, відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці відпрацьовують три версії: злочин на замовлення російських спецслужб задля дестабілізації ситуації у державі, неприязні стосунки потерпілого з ймовірним злочинцем, професійна діяльність.

Останні новини про: Дніпро

Росіяни шахедами пошкодили Потьомкінський палац у Дніпрі
Нічна атака по Дніпру: загинули четверо людей ще 21 постраждала
У Дніпрі вибухнуло авто посадовця
Реклама

Читайте також:

новини

Прокурор привітав слідчого з Днем контрацепції, його покарали за порушення етики

Аліса Мелік-Адамян
новини

В Одесі планують виділити ₴100 млн на доплати освітянам, ще стільки ж можуть передбачити до кінця року

Аліна Квітко
новини

Голова суду з зарплатнею у ₴248 тис. на місяць отримав від мерії Миколаєва ₴11 тис. соцвиплат

Аліса Мелік-Адамян
новини

На утримання доріг в Миколаївській області планують витратити майже ₴929 млн

Аліна Квітко
новини

Зарплати по ₴100 тис. на місяць: що задекларували заступники голови Миколаївської ОВА за 2024 рік

Аліна Квітко

Останні новини про: Дніпро

У Дніпрі вибухнуло авто посадовця
Нічна атака по Дніпру: загинули четверо людей ще 21 постраждала
Росіяни шахедами пошкодили Потьомкінський палац у Дніпрі

Прокурор привітав слідчого з Днем контрацепції, його покарали за порушення етики

4 години тому

У Миколаєві затримали водія, який вʼїхав у зупинку та травмував жінку

Марія Хаміцевич

Головне сьогодні