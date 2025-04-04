Посадовець, якого вранці підірвали у автомобілі, помер у лікарні Дніпра

Юрій Федько. Фото: пресслужба політичної партії «Пропозиція»,

У Дніпрі помер голова Лівобережної адміністрації Дніпровської міської ради Юрій Федько, який постраждав унаслідок вибуху автомобіля сьогодні вранці.

Про це повідомляє у Фейсбуці пресслужба політичної партії «Пропозиція», до якої належав Федько, передає Укрінформ.

«Під час надання медичної допомоги Юрій Федько помер в лікарні», — йдеться у повідомленні.

У Дніпрі вибухнуло авто посадовця. Фото: поліція У Дніпрі вибухнуло авто посадовця. Фото: поліція

Нагадаємо, що подія сталась сьогодні вранці. Поліція кваліфікувала подію як теракт, відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці відпрацьовують три версії: злочин на замовлення російських спецслужб задля дестабілізації ситуації у державі, неприязні стосунки потерпілого з ймовірним злочинцем, професійна діяльність.