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Суд Миколаєва залишив під вартою військового, якого підозрюють у поширенні локацій ЗСУ

Суддя приймає рішення. Ілюстративне фото: Getty imagesСуддя приймає рішення. Ілюстративне фото: Getty images

У Миколаєві суд залишив під вартою без права на заставу військовослужбовця, якого підозрюють у незаконному поширенні інформації про розташування Збройних Сил України та самовільному покиданні військової частини. 

Як повідомили у пресслужбі Центрального районного суду, підозрюваний — мешканець Дніпра, який проходив службу на Херсонщині. За даними слідства, він відзняв монітори з картами та умовними позначеннями, які дозволили б ідентифікувати військові позиції. Це відео чоловік переслав через Telegram своїй співмешканці, яка не має стосунку до ЗСУ.

Окрім цього, військовослужбовець самовільно залишив частину, поки його не затримали правоохоронці.

На суді підозрюваний визнав свою вину, однак заперечував проти тримання під вартою. Його адвокат просив визначити розмір застави, проте суд ухвалив рішення залишити чоловіка під вартою без права внесення застави.

Раніше Центральний районний суд залишив під вартою без права на заставу херсонця, якого підозрюють у держзраді та передачі росіянам локацій українських військових об'єктів. 

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