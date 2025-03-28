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У Миколаєві суд залишив під вартою херсонця, його підозрюють у передачі локацій ЗСУ

Засідання суду щодо обрання запобіжного заходу до підозрюваного у держзраді. Фото: пресслужба Центрального районного суду МиколаєваЗасідання суду щодо обрання запобіжного заходу до підозрюваного у держзраді. Фото: пресслужба Центрального районного суду Миколаєва

У Миколаєві суд залишив під вартою без права на заставу херсонця, якого підозрюють у держзраді та передачі росіянам локацій українських військових об'єктів. 

Як повідомили у пресслужбі Центрального районного суду Миколаєва, чоловік приєднався до антиукраїнського Telegram-каналу, де збирали інформацію про місця дислокації українських військових та важливі події в Херсоні.

За даними слідства, у березні 2025 року він, ймовірно, передав у цей канал географічні координати місць розташування української військової техніки та боєприпасів, а також повідомив про розташування об’єкта критичної енергетичної інфраструктури. Згодом російські війська завдали ударів по деяких з цих об'єктів.

Підозрюваний у судовому засіданні заперечував проти тримання під вартою та просив застосувати більш м’який запобіжний захід. Його адвокат наголошував на наявності соціальних зв'язків клієнта та пропонував обрати домашній арешт.

Однак, заслухавши сторони та дослідивши матеріали справи, слідчий суддя Володимир Лященко ухвалив рішення залишити підозрюваного під вартою без права внесення застави.

Раніше повідомлялось, що суд взяв під варту військовослужбовця з Херсона, якого підозрюють у колабораціонізмі.

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