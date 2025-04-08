Зеленський уперше підтвердив присутність ЗСУ у Бєлгородській області

Президент України Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Alina Smutko

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського та офіційно підтвердив присутність українських військових у Бєлгородській області.

Про це він заявив у вечірньому зверненні.

За його словами, головною метою українських військових на Курському та Бєлгородському напрямках залишається максимально захистити громади на Сумщині та Харківщині від російських військ.

«Доповідав Олександр Сирський: фронт, наша присутність у Курській області та наша присутність в Бєлгородській області. Продовжуємо вести активні дії в прикордонних районах на території ворога, і це абсолютно справедливо — війна повинна повертатися туди, звідки вона прийшла. Головна мета — максимально захистити нашу землю, захистити наші громади на Сумщині, на Харківщині від російських окупантів. Головком доповідав про активність наших підрозділів саме по лінії кордону, також у так званій сірій зоні та безпосередньо на території ворога», — сказав Володимир Зеленський.

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Президент додав, що завдяки Курській операції вдалося зменшити тиск на інших напрямках фронту, зокрема на Донеччині.

«Абсолютно важливо по фронту й надалі знищувати російську техніку, всю логістику, якою користується окупант», — додав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, колишній головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний ще у 2022 пропонував план наступу на Білгородську область (РФ), який нібито реалізували вже 2024 році на Курщині (РФ).

Нагадаємо, 14 березня президент Володимир Зеленський заявив, що Курська операція виконала своє завдання — відтягнула російські війська з Покровського, Харківського та Сумського напрямків.

Вже 15 березня на Курщині сталося 19 боєзіткнень, російські війська здійснили 34 авіаційні удари, скинувши 63 керовані бомби, та провели 243 артилерійські обстріли, зокрема п’ять з них — із реактивних систем залпового вогню.

Попри це, 19 березня Дональд Трамп в інтерв’ю FoxNews заявив, що 2,5 тисячі українських військових опинилися в оточенні в Курській області. Ще раніше, 13 березня, він навіть звернувся до Володимира Путіна з проханням «помилувати їх».

Генеральний штаб ЗСУ спростував слова Дональда Трампа, наголосивши, що українські підрозділи перегрупувалися, відійшовши на більш вигідні рубежі оборони й продовжують виконувати бойові завдання.

Крім того, аналітики Інституту вивчення війни не знайшли жодних геолокаційних доказів оточення українських сил у цьому районі. Вони також зазначили, що Володимир Путін використав заяву Дональда Трампа для відволікання уваги від відмови Кремля прийняти американсько-українську пропозицію про припинення вогню.