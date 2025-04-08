Хотіла купити мотоцикл, а втратила понад ₴30 тисяч: жительку Миколаївщини ошукали шахраї

Кіберполіція, фото: Департамент Кіберполіції

Жителька Горохівської громади Миколаївської області стала жертвою інтернет-шахрая під час спроби придбати мотоцикл.

Як повідомили у нацполіції Миколаївської області, 19-річна дівчина, знайшла оголошення про продаж транспорту на одному з онлайн-майданчиків та зв’язалась із продавцем.

Вона перерахувала спочатку 22 тисячі гривень за мотоцикл, а пізніше — ще 8,5 тисяч нібито за доставку. Їй навіть надіслали відео пакування та транспортну накладну. Проте, коли дівчина перевірила трекінг через додаток поштової служби, з’ясувалося, що на її ім’я жодного відправлення немає.

Після цього псевдопродавець зник з усіх засобів зв’язку, заблокувавши дівчину. Зрозумівши, що її ошукали, вона звернулась до поліції.

Правоохоронці розпочали розслідування за фактом шахрайства. Санкція статті, за якою відкрито провадження, передбачає обмеження волі до трьох років.

Нагадаємо, що у Миколаєві жінка стала жертвою шахрайської схеми із «заробітком» у соцмережах. Вона відгукнулася на оголошення про оплату за перегляд відео та лайки. А згодом вона перерахувала власні гроші, сподіваючись отримати більший прибуток. У результаті втратила 68 тисяч гривень.

Це вже не перший випадок. Інша жителька Миколаївщини також погодилась за гроші ставити вподобайки на відеороликах у соціальних мережах, в результаті таких дій шахраї видурили у неї близько 100 тисяч гривень.