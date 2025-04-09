Уночі на Миколаївщині збили безпілотник: за добу росіяни били з артилерії та мінометів

Зруйнований внаслідок російських обстрілів будинок цивільних на Миколаївщині, архівне фото «МикВісті»

Уночі 9 квітня сили протиповітряної оборони знищили над Миколаївщиною один безпілотник «Shahed 131/136».

Про це повідомила Миколаївська обласна військова адміністрація.

Вранці 8 квітня о 08:00 артилерійського обстрілу зазнала Куцурубська громада. Уже за 17 хвилин по ній ударив дрон FPV.

О 12:14 того ж дня росіяни з мінометів обстріляли акваторію Очаківської громади. А о 16:03 обстрілу зазнав Очаків. Обійшлося без постраждалих.

Нагадаємо, що 6 квітня, російська армія двічі відкривала артилерійський вогонь по території Миколаївської області.