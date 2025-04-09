Уночі на Миколаївщині збили безпілотник: за добу росіяни били з артилерії та мінометів
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- Марія Хаміцевич
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8:03, 09 квітня, 2025
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Уночі 9 квітня сили протиповітряної оборони знищили над Миколаївщиною один безпілотник «Shahed 131/136».
Про це повідомила Миколаївська обласна військова адміністрація.
Вранці 8 квітня о 08:00 артилерійського обстрілу зазнала Куцурубська громада. Уже за 17 хвилин по ній ударив дрон FPV.
О 12:14 того ж дня росіяни з мінометів обстріляли акваторію Очаківської громади. А о 16:03 обстрілу зазнав Очаків. Обійшлося без постраждалих.
Нагадаємо, що 6 квітня, російська армія двічі відкривала артилерійський вогонь по території Миколаївської області.
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