У Миколаївській області під час риття могили на цвинтарі знайшли міну
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- Марія Хаміцевич
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13:29, 10 квітня, 2025
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У Миколаївському районі, на центральному кладовищі біля села Мішково-Погорілове, працівники цвинтаря під час риття могили натрапили на мінометну міну калібром 37 мм, яка залишилася з часів минулих війн.
Про це повідомили в Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області.
Рятувальники вилучили небезпечний предмет і знищили його відповідно до встановлених правил.
Нагадаємо, що нещодавно біля Снігурівки трактор наїхав на вибухонебезпечний предмет та підірвався. За словами рятувальників, ніхто з людей не постраждав, однак сільськогосподарська техніка зазнала значних пошкоджень.
Хто і коли розмінує Миколаївську область?
Вже понад два роки триває розмінування Миколаївщини — одного з найбільш замінованих регіонів України. З того часу вдалося розмінувати понад 20 тисяч гектар з потенційно замінованих територій області, однак на сьогодні ще не всі території вдалося навіть обстежити.
Сьогодні на Миколаївщині продовжують працювати професійні сапери: державні підрозділи, українські та іноземні компанії. Якщо у 2023 році темпи розмінування області були доволі швидкими, то на початку 2024 року вони дещо уповільнились.
Хто сьогодні розміновує Миколаївщину і коли область стане повністю безпечною — читайте у матеріалі «МикВісті».
Також «МикВісті» писали про те, як розміновувачі готують Миколаївщину до повернення людей. Читайте про це у матеріалі за посиланням.
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