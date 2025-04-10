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У Миколаївській області під час риття могили на цвинтарі знайшли міну

Рятувальник вилучає міну, яку знайшли на цвинтарі у Миколаївській області, фото: ДСНСРятувальник вилучає міну, яку знайшли на цвинтарі у Миколаївській області, фото: ДСНС

У Миколаївському районі, на центральному кладовищі біля села Мішково-Погорілове, працівники цвинтаря під час риття могили натрапили на мінометну міну калібром 37 мм, яка залишилася з часів минулих війн.

Про це повідомили в Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області.

Рятувальники вилучили небезпечний предмет і знищили його відповідно до встановлених правил.

Нагадаємо, що нещодавно біля Снігурівки трактор наїхав на вибухонебезпечний предмет та підірвався. За словами рятувальників, ніхто з людей не постраждав, однак сільськогосподарська техніка зазнала значних пошкоджень.

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Хто і коли розмінує Миколаївську область?

Вже понад два роки триває розмінування Миколаївщини — одного з найбільш замінованих регіонів України. З того часу вдалося розмінувати понад 20 тисяч гектар з потенційно замінованих територій області, однак на сьогодні ще не всі території вдалося навіть обстежити.

Сьогодні на Миколаївщині продовжують працювати професійні сапери: державні підрозділи, українські та іноземні компанії. Якщо у 2023 році темпи розмінування області були доволі швидкими, то на початку 2024 року вони дещо уповільнились.

Хто сьогодні розміновує Миколаївщину і коли область стане повністю безпечною — читайте у матеріалі «МикВісті».

Також «МикВісті» писали про те, як розміновувачі готують Миколаївщину до повернення людей. Читайте про це у матеріалі за посиланням.

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