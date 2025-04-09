Біля Снігурівки трактор підірвався на міні під час роботи в полі

У Снігурівській громаді на замінованому полі підірвався трактор, фото: ДСНС Миколаївщини

У Снігурівській громаді Миколаївщини на замінованому полі стався вибух — трактор наїхав на вибухонебезпечний предмет.

Інцидент трапився ввечері 8 квітня неподалік Снігурівки, повідомили в Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області.

За словами рятувальників, ніхто з людей не постраждав, однак сільськогосподарська техніка зазнала значних пошкоджень.

У ДСНС нагадують, що поля та інші території у деокупованих районах залишаються небезпечними через велику кількість мін і боєприпасів. Розмінування триває, але це довготривалий процес, до якого залучено як фахівців ДСНС, так і представників гуманітарних місій.

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Хто і коли розмінує Миколаївську область?

Вже понад два роки триває розмінування Миколаївщини — одного з найбільш замінованих регіонів України. З того часу вдалося розмінувати понад 20 тисяч гектар з потенційно замінованих територій області, однак на сьогодні ще не всі території вдалося навіть обстежити.

Сьогодні на Миколаївщині продовжують працювати професійні сапери: державні підрозділи, українські та іноземні компанії. Якщо у 2023 році темпи розмінування області були доволі швидкими, то на початку 2024 року вони дещо уповільнились.

Хто сьогодні розміновує Миколаївщину і коли область стане повністю безпечною — читайте у матеріалі «МикВісті».

Також «МикВісті» писали про те, як розміновувачі готують Миколаївщину до повернення людей. Читайте про це у матеріалі за посиланням.