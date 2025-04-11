Поліцейські Миколаївщини показали, як допомагають водіям у сніжних заторах

На Миколаївщині поліцейські допомагають водіям дістатися зі сніжних заметів. Фото: Нацполіція

Правоохоронців Миколаївщини показали, як допомагають водіям на дорогах дістатися зі сніжних заторів.

У відомстві зазначили, за прогнозами синоптиків, 11 квітня, протягом першої половини дня, на Миколаївщині триматиме хуртовина.

На Миколаївщині поліцейські допомагають водіям дістатися зі сніжних заметів. Фото: Нацполіція На Миколаївщині поліцейські допомагають водіям дістатися зі сніжних заметів. Фото: Нацполіція

На Миколаївщині поліцейські допомагають водіям дістатися зі сніжних заметів. Фото: Нацполіція На Миколаївщині поліцейські допомагають водіям дістатися зі сніжних заметів. Фото: Нацполіція

На Миколаївщині поліцейські допомагають водіям дістатися зі сніжних заметів. Фото: Нацполіція На Миколаївщині поліцейські допомагають водіям дістатися зі сніжних заметів. Фото: Нацполіція

Поліцейські радять водіям, за можливості, утриматися від подорожей автомобілем.

«Якщо ви потрапили в скрутне становище через негоду — телефонуйте на спецлінію 102 та звертайтесь до поліцейських, які зараз несуть службу на автодорогах та вулицях громад Миколаївщини», — йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялось, що на Миколаївщині автомобілі швидкої застрягли у снігових заметах, їх витягали рятувальники.

Негода на Миколаївщині 11 квітня

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Як відомо, у Миколаєві та області з ночі 11 квітня спостерігається сильний сніг і хуртовина. За прогнозами, в окремих районах області може випасти до 16 см снігу.

Зазначимо, що зранку комунальні служби розчищають дороги від снігу. Однак в ЕЛУ Автодоріг водіїв на літній резині закликають не виїжджати на дороги міста.

Мер Олександр Сєнкевич у ранковому дописі зауважив, що дороги міста вже почали обробляти протиожеледними реагентами. Черговий диспетчер стежить за ситуацією, за потреби залучать додаткову техніку.

У Миколаївській мерії розповіли, що основний акцент у роботі комунальних служб у Миколаєві наразі зосереджений на ліквідації наслідків нещодавніх обстрілів.