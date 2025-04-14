Синоптики попереджають про заморозки в Миколаївській області: жовтий рівень небезпеки

Заморозки та сніг у середині квітня — незвичне явище для Миколаєва. Фото: МикВісті

У ніч та вранці 14 квітня в Миколаївській області та Миколаєві очікуються заморозки на поверхні ґрунту від 0 до 3 градусів.

Як повідомляє Миколаївський обласний центр з гідрометеорології, синоптики оголосили жовтий рівень небезпеки.

«Вночі та вранці 14 квітня 2025 року по Миколаївській області та Миколаєву очікуються на поверхні ґрунту заморозки 0 - 3°. І рівень небезпечності — жовтий», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, пʼятниця 11 квітня в Миколаєві розпочалась з снігу, на дорогах утворилися затори, а в дворах місцями поламані гілки дерев. У деяких населених пунктах області виникли проблеми з електропостачанням, а також частина трас була перекрита.