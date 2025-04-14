Синоптики попереджають про заморозки в Миколаївській області: жовтий рівень небезпеки
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- Анна Гакман
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3:10, 14 квітня, 2025
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У ніч та вранці 14 квітня в Миколаївській області та Миколаєві очікуються заморозки на поверхні ґрунту від 0 до 3 градусів.
Як повідомляє Миколаївський обласний центр з гідрометеорології, синоптики оголосили жовтий рівень небезпеки.
«Вночі та вранці 14 квітня 2025 року по Миколаївській області та Миколаєву очікуються на поверхні ґрунту заморозки 0 - 3°. І рівень небезпечності — жовтий», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, пʼятниця 11 квітня в Миколаєві розпочалась з снігу, на дорогах утворилися затори, а в дворах місцями поламані гілки дерев. У деяких населених пунктах області виникли проблеми з електропостачанням, а також частина трас була перекрита.
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