TikTok під російську музику: на Львівщині суд покарав матір неповнолітньої блогерки

Суддя приймає рішення. Ілюстративне фото: Getty images

На Львівщині суд оштрафував матір школярки, яка публікувала в TikTok відео з російським контентом і нецензурною лексикою. Поведінку дівчини визнали такою, що шкодить національно-патріотичному вихованню, а її матір — винною в неналежному виконанні батьківських обов’язків.

Про це йдеться в постанові Стрийського міськрайонного суду Львівської області, оприлюдненій у квітні 2025 року, яку цитує ZAXID.NET.

Зазначається, що інцидент стався на початку березня. Неповнолітня дівчина записувала ролики в TikTok із використанням російського контенту та нецензурної лексики. Ці відео вона публікувала на своїй сторінці. У судовій постанові підкреслили, що така поведінка «підриває національно-патріотичний дух громадян і учасників освітнього процесу» та є «неповагою до державної мови».

Поліція склала адміністративний протокол на матір дівчини Ірину Наумову. Жінка не з’явилася на судове засідання та не надала жодних пояснень.

Суд визнав її винною та призначив штраф у розмірі 850 гривень, додатково зобов’язавши сплатити 605 гривень судового збору. Постанову ще можна оскаржити в апеляційному порядку.

Нагадаємо, що жительку Миколаєва оштрафували за те, що в машині слухала російську музику.