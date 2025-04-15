На Аляудському мості в Миколаєві хтось розлив технічну олію, комунальники обіцяють все прибрати
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- Світлана Іванченко
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16:07, 15 квітня, 2025
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У Миколаєві на Аляудському мості невідомі розлили технічну олію. Міські служби обіцяють все прибрати за добу, тож пішоходам треба бути уважними.
Як відзвітували у мерії, на місце інциденту виїхали фахівці управління з надзвичайних ситуацій спільно з працівниками КП «ЕЛУ автодоріг», іншими відповідальними службами та визначили фронт робіт.
«Проведено оцінку ситуації та сплановано заходи з ліквідації наслідків. Протягом доби загороджувальні конструкції мають бути очищені, а місце, де стався інцидент, приведене до безпечного стану», — йдеться у повідомленні.
Раніше повідомлялось, що у Миколаєві завершують ліквідовувати наслідки російського обстрілу 28 грудня 2024 року, через який стався виток олії в акваторію Південного Бугу. Фахівці відзначають позитивні зміни — у річку повернулися черепахи.
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