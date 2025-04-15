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На Аляудському мості в Миколаєві хтось розлив технічну олію, комунальники обіцяють все прибрати

У Миколаєві на Аляудському мості невідомі розлили технічну олію. Фото: Миколаївська міська радаУ Миколаєві на Аляудському мості невідомі розлили технічну олію. Фото: Миколаївська міська рада

У Миколаєві на Аляудському мості невідомі розлили технічну олію. Міські служби обіцяють все прибрати за добу, тож пішоходам треба бути уважними. 

Як відзвітували у мерії, на місце інциденту виїхали фахівці управління з надзвичайних ситуацій спільно з працівниками КП «ЕЛУ автодоріг», іншими відповідальними службами та визначили фронт робіт.

«Проведено оцінку ситуації та сплановано заходи з ліквідації наслідків. Протягом доби загороджувальні конструкції мають бути очищені, а місце, де стався інцидент, приведене до безпечного стану», — йдеться у повідомленні.

Фахівці міських служб на Аляудському мості оглядають наслідки розлитої технічної олії. Фото: Миколаївська міська радаФахівці міських служб на Аляудському мості оглядають наслідки розлитої технічної олії. Фото: Миколаївська міська рада
У Миколаєві на Аляудському мості невідомі розлили технічну олію. Фото: Миколаївська міська радаУ Миколаєві на Аляудському мості невідомі розлили технічну олію. Фото: Миколаївська міська рада

Раніше повідомлялось, що у Миколаєві завершують ліквідовувати наслідки російського обстрілу 28 грудня 2024 року, через який стався виток олії в акваторію Південного Бугу. Фахівці відзначають позитивні зміни — у річку повернулися черепахи.

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