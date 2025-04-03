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У Миколаєві після ліквідації наслідків витоку олії до Південного Бугу повернулись черепахи

Наслідки російського обстрілу по Миколаєву 28 грудня 2024 року, коли до річки потрапили тонни олії. Фото: пресслужба Миколаївської міської радиНаслідки російського обстрілу по Миколаєву 28 грудня 2024 року, коли до річки потрапили тонни олії. Фото: пресслужба Миколаївської міської ради

У Миколаєві завершують ліквідовувати наслідки російського обстрілу 28 грудня 2024 року, через який стався виток олії в акваторію Південного Бугу. Фахівці відзначають позитивні зміни — у річку повернулися черепахи.

За словами міського голови Олександра Сєнкевича, основна частина робіт вже виконана. Спеціалісти управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення провели аналіз стану води та продовжують моніторинг.

«Наші робітники з управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення тримають це питання під контролем та систематично проводять виїзні наради. Під час останньої з таких зустрічей проаналізували стан води та визначили порядок подальших дій», — повідомив мер.

Наслідки російського обстрілу по Миколаєву 28 грудня 2024 року, коли до річки потрапили тонни олії. Фото: пресслужба Миколаївської міської радиНаслідки російського обстрілу по Миколаєву 28 грудня 2024 року, коли до річки потрапили тонни олії. Фото: пресслужба Миколаївської міської ради
Наслідки російського обстрілу по Миколаєву 28 грудня 2024 року, коли до річки потрапили тонни олії. Фото: пресслужба Миколаївської міської радиНаслідки російського обстрілу по Миколаєву 28 грудня 2024 року, коли до річки потрапили тонни олії. Фото: пресслужба Миколаївської міської ради

В свою чергу в управлінні відзвітували про перші позитивні результати.

«Локально, на місцях потрапляння олії, вже з’явилися перші позитивні сигнали — у річку повернулися черепахи, що є свідченням покращення екологічної ситуації. Продовжуються моніторингові заходи, щоб унеможливити будь-які залишкові ризики для флори та фауни», — зазначили у відомстві.

Нагадаємо, в ніч на 28 грудня 2024 року у Миколаєві уламки БпЛА пошкодили резервуар з рослинною олією агропромислового підприємства «Екотранс». За оцінками Міндовкілля розлив рослинної олії в ґрунти та акваторію Бузького лиману завдав збитків екології на 45 мільйонів гривень.

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