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«Золоті яйця» Міноборони: ВАКС відправив під нічний домашній арешт екскерівника одного з департаментів

Слідчі дії у справі розкрадання державних коштів. Фото: НАБУСлідчі дії у справі розкрадання державних коштів. Фото: НАБУ

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту для одного з екскерівників департаменту Міноборони Богдана Хмельницького. Його підозрюють у причетності до справи розкрадання понад 733 мільйонів гривень на постачанні продуктів харчування для ЗСУ.

Як повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура, рішення прийняли у вівторок, 15 квітня.

Також підозрюваний має: прибувати за кожною вимогою; не відлучатись з міста, в якому він зареєстрований та проживає; утримуватись від спілкування з іншими підозрюваними та свідками; повідомляти про зміну місця проживання та місця роботи; здати закордонний паспорт. Запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту буде діяти до 15 червня цього року.

Пізніше ВАКС застосував запобіжний захід до ще однієї підозрюваної у цій справі, а саме до директорки фірми «ОК ЛЕНД ФУД» Лариси Швець. Їй визначили 1,2 мільйона гривень застави з такими обов'язками: прибувати за кожною вимогою; не відлучатись з Київської області та Києва без дозволу; утримуватись від спілкування з іншими підозрюваними та свідками; повідомляти про зміну місця проживання та місця роботи; здати закордонний паспорт.

Раніше повідомлялось, що правоохоронці викрили схему розкрадання державних коштів під час закупівлі Міністерством оборони продуктів для Збройних сил України в час повномасштабного вторгнення.

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