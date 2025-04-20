В Одесі відремонтують зруйнований від обстрілів будинок за ₴14 млн
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- Даріна Мельничук
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14:25, 20 квітня, 2025
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В Одесі оголосили тендер на ремонт пошкодженого від російських обстрілів багатоквартирного будинку за адресою проспект Князя Володимира Великого, 134 (раніше Добровольського, — прим.)
Про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro, пише «Суспільне Одеса».
Зазначається, що оголошена вартість робіт на поточний ремонт багатоквартирного житлового будинку складає понад 14 мільйонів 662 тисячі гривень.
Згідно з тендерною документацією, у блок-секції №1 підрядник має демонтувати пошкоджені конструкції, вивезти будівельне сміття та виконати земляні роботи. Також передбачено відновлення стін, перекриттів, покрівлі, системи водовідведення, благоустрій прилеглої території тощо.
Кінцевий термін подання заявок — 2 травня, цього ж дня заплановано проведення аукціону. Роботи мають бути завершені до 31 грудня 2026 року.
Нагадаємо, в Одесі будинок по вулиці Прохоровській, 40, який був пошкоджений внаслідок російської атаки 24 січня 2024 року, відновлять за рахунок міського бюджету.
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