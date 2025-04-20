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В Одесі відремонтують зруйнований від обстрілів будинок за ₴14 млн

Зруйнована багатоповерхівка на проспекті Князя Володимира Великого. Фото: Суспільне ОдесаЗруйнована багатоповерхівка на проспекті Князя Володимира Великого. Фото: Суспільне Одеса

В Одесі оголосили тендер на ремонт пошкодженого від російських обстрілів багатоквартирного будинку за адресою проспект Князя Володимира Великого, 134 (раніше Добровольського, — прим.)

Про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro, пише «Суспільне Одеса».

Зазначається, що оголошена вартість робіт на поточний ремонт багатоквартирного житлового будинку складає понад 14 мільйонів 662 тисячі гривень.

Тендер на відновлення будинку в Одесі. Скриншот з ProZorroТендер на відновлення будинку в Одесі. Скриншот з ProZorro

Згідно з тендерною документацією, у блок-секції №1 підрядник має демонтувати пошкоджені конструкції, вивезти будівельне сміття та виконати земляні роботи. Також передбачено відновлення стін, перекриттів, покрівлі, системи водовідведення, благоустрій прилеглої території тощо.

Кінцевий термін подання заявок — 2 травня, цього ж дня заплановано проведення аукціону. Роботи мають бути завершені до 31 грудня 2026 року.

Нагадаємо, в Одесі будинок по вулиці Прохоровській, 40, який був пошкоджений внаслідок російської атаки 24 січня 2024 року, відновлять за рахунок міського бюджету.

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