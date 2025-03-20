В Одесі міська влада обіцяє відновити будинок, пошкоджений через обстріли РФ

Будинок на вулиці Прохоровській в Одесі. Фото: Одеська міська рада

В Одесі будинок, який був пошкоджений внаслідок російської атаки 24 січня 2024 року, відновлять за рахунок міського бюджету.

Як повідомили в пресслужбі Одеської мерії, документи щодо корпус будинку на вулиці Прохоровській, 40, були розміщені на платформі єдиної електронної екосистеми управління відновленням DREAM ще у 2024 році, але проєкт так і не отримав фінансової підтримки.

Зазначається, що міські посадовці зустрілися з мешканцями будинку та обговорили план з відновлення корпусу.

«Цього тижня департамент міського господарства оголосить тендерну закуплю, після чого розпочнеться процес відновлення пошкодженого майна», — розповів заступники міського голови Олександр Філатов.

Раніше повідомлялось, що в Одесі на Канатній відновили житловий будинок, пошкоджений через обстріли російських військ 20 липня 2023 року.