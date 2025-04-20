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Росія знищила понад 600 українських церков та вбила 67 священиків за час повномасштабної війни

Пошкоджена церква у Лісному біля Харкова. Ілюстраційне фото: Alex Chan/SOPA Images/LightRocket via Getty ImagesПошкоджена церква у Лісному біля Харкова. Ілюстраційне фото: Alex Chan/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

За три роки повномасштабної війни російські війська пошкодили чи зруйнували в Україні понад 600 церков, убили чи закатували 67 священників.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

«І це не просто супутні втрати». Ракета вдарила у вівтар православного собору в Одесі. Артилерія залишає розбитими храми. Молитовні будинки горять від російських бомб. 640 релігійних об'єктів було знищено, більшість із них християнські», — зазначив Володимир Зеленський.

Він назвав російську армію «однією з найбільших загроз християнським церквам і вірянам», а також запевнив, що Україна відбудує всі пошкоджені релігійні об'єкти. За його словами, на деокупованих територіях уже відновили десятки таких споруд.

«Також ми звільняємо з російського полону священиків і пасторів, робимо все, щоб захистити українські міста і села та життя людей у них, ми повертаємо можливість вірити — вірити, що зло і руїни не переможуть», — сказав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що російський президент Володимир Путін заявив про так зване «великоднє перемир’я». Росіяни заявили про готовність припинити вогонь із вечора 19 квітня до півночі 21 квітня, але лише за умови дотримання режиму припинення вогню з боку України.

Володимир Зеленський прокоментував чергову атаку Росії ударними дронами, яка відбулася після 17:00 у суботу, 19 квітня. За його словами, це демонструє справжнє ставлення президента РФ Володимира Путіна до Великодня та людського життя.

Згодом, очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін наголосив про продовження атак російських дронів в області після 18:00, коли росіяни начебто оголосили «великоднє перемир’я». Він зазначив, що наразі не спостерігається «жодного затишшя».

Пізніше Володимир Зеленський заявив, що українська сторона готова до режиму повного та безумовного припинення вогню, однак діятиме дзеркально, якщо Росія продовжуватиме обстріли. Відповідну позицію глава держави виклав у своєму зверненні 19 квітня.

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