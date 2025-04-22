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На Миколаївщині під час пожежі на дачі постраждав чоловік

Пожежа сараю на дачі в Миколаєві, фото: ДСНСПожежа сараю на дачі в Миколаєві, фото: ДСНС

Сьогодні вранці, 22 квітня, на дачі, в Інгульському районі Миколаєва, загорівся сарай.

Про це повідомило Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області.

Як з’ясувалося, власник сараю намагався самостійно загасити вогонь унаслідок чого отримав опіки. Його госпіталізували до лікарні.

Пожежу на площі 40 квадратних метрів вдалося ліквідувати. Причини загоряння наразі ще з’ясовують.

Пожежа сараю на дачі в Миколаєві, фото: ДСНСПожежа сараю на дачі в Миколаєві, фото: ДСНС
Пожежа сараю на дачі в Миколаєві, фото: ДСНСПожежа сараю на дачі в Миколаєві, фото: ДСНС
Пожежа сараю на дачі в Миколаєві, фото: ДСНСПожежа сараю на дачі в Миколаєві, фото: ДСНС
Пожежа сараю на дачі в Миколаєві, фото: ДСНСПожежа сараю на дачі в Миколаєві, фото: ДСНС
Пожежа сараю на дачі в Миколаєві, фото: ДСНСПожежа сараю на дачі в Миколаєві, фото: ДСНС

Нагадаємо, що вчора, 21 квітня, вогнеборці сім разів виїжджали на ліквідацію пожеж у Миколаєві та області. Два випадки сталися у житловому секторі, ще п’ять — горіли суха трава та очерет.

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