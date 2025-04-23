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На Миколаївщині завтра очікується висока пожежна небезпека

Пожежі на Миколаївщині. Ілюстраційне фото: ДСНСПожежі на Миколаївщині. Ілюстраційне фото: ДСНС

У четвер, 24 квітня, в Миколаєві очікується надзвичайна пожежна небезпека V класу.

Про це повідомили у Миколаївському обласному центрі з гідрометеорології.

Прогноз пожежної небезпеки на завтра:

  • Первомайськ V клас; 
  • Вознесенськ V клас; 
  • Баштанка V клас;
  • Миколаїв V клас;
  • Очаків ІІІ клас. 

У гідрометцентрі зазначили, що погодні умови сприятимуть високій імовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах, при наявності джерел займання (відкритого вогню).

Прогноз пожежної небезпеки по Миколаївській області, ілюстрація: обласний центр з гідрометеорологіїПрогноз пожежної небезпеки по Миколаївській області, ілюстрація: обласний центр з гідрометеорології

В регіоні 22 квітня очікується мінлива хмарність, вітер змінних напрямків, 3–8 м/с. Температура в області: вночі від +7 до +12°C, а вдень від +23 до +28°.

У Миколаєві вночі очікують від  +10 до +12°C, а вдень від +26 до +28°C.

Нагадаємо, що 8 квітня у Миколаєві зафіксували найнижчу температуру для цього дня за 23 роки.

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