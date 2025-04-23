На Миколаївщині завтра очікується висока пожежна небезпека
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- Даріна Мельничук
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22:11, 23 квітня, 2025
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У четвер, 24 квітня, в Миколаєві очікується надзвичайна пожежна небезпека V класу.
Про це повідомили у Миколаївському обласному центрі з гідрометеорології.
Прогноз пожежної небезпеки на завтра:
- Первомайськ V клас;
- Вознесенськ V клас;
- Баштанка V клас;
- Миколаїв V клас;
- Очаків ІІІ клас.
У гідрометцентрі зазначили, що погодні умови сприятимуть високій імовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах, при наявності джерел займання (відкритого вогню).
В регіоні 22 квітня очікується мінлива хмарність, вітер змінних напрямків, 3–8 м/с. Температура в області: вночі від +7 до +12°C, а вдень від +23 до +28°.
У Миколаєві вночі очікують від +10 до +12°C, а вдень від +26 до +28°C.
Нагадаємо, що 8 квітня у Миколаєві зафіксували найнижчу температуру для цього дня за 23 роки.
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