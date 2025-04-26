У Миколаєві підрядник почав відновлювати просівшу біля залізничного вокзалу плитку

Фахівці демонтували просівшу біля Миколаївського залізничного вокзалу плитку. Фото: «МикВісті»

Біля залізничного вокзалу в Миколаєві відновлюють тротуар, який зруйнувався після заміни водогінних труб. Фахівці демонтували просівшу на ділянках плитку.

На місці побувала кореспондентка «МикВісті».

Раніше зі скаргою до редакції звернулась жителька Вікторія. Вона розповіла, що близько місяця тому після заміни труб на цій ділянці уклали нову плитку. Однак уже після першого снігу покриття частково просіло.

Наразі працівники демонтують пошкоджену плитку та готують основу укладання нової.

Фахівці демонтували просівшу біля Миколаївського залізничного вокзалу плитку. Фото: «МикВісті» Фахівці демонтували просівшу біля Миколаївського залізничного вокзалу плитку. Фото: «МикВісті» Фахівці демонтували просівшу біля Миколаївського залізничного вокзалу плитку. Фото: «МикВісті»

Як з’ясувала редакція, кілька місяців тому на цій ділянці проводили роботи з реконструкції водогінних магістралей. Замовником робіт виступив департамент містобудування та архітектури Миколаївської обласної військової адміністрації.

Згідно з інформацією із системи публічних закупівель Prozorro, очікувана вартість проєкту перевищила 260 мільйонів гривень. Підрядником стала миколаївська компанія «ГАЗВОДМОНТАЖ». У рамках проєкту компанія мала демонтувати старе покриття, виконати підземні роботи та укласти новий тротуар.