Пожежа на складах в Одесі після обстрілу Росії завдала збитків на сотні тисяч гривень

Наслідки обстрілу Одеси 13 квітня, фото: ДСНС

У ніч з 13 на 14 квітня цього року в Пересипському районі Одеси через обстріл виникла масштабна пожежа на складах приватного підприємства. Вогонь охопив площу близько 1000 квадратних метрів.

Унаслідок пожежі в атмосферу потрапило майже 80 тонн вуглекислого газу, повідомили у Державній екологічній інспекції Південно-західного округу.

За словами екологів, розмір шкоди довкіллю перевищує 241 тисячу гривень.

Інформацію про завдані збитки передали до Оперативного штабу при Державній екологічній інспекції України для внесення до єдиного реєстру збитків, спричинених збройною агресією.

Нагадаємо, що через російський обстріл суднобудівного підприємства у Миколаєві зруйновані та пошкоджені виробничі приміщення та споруди. Збитки оцінили в 1 мільярд гривень.