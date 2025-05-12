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ЗСУ за тиждень знешкодили понад 80% російських дронів на Херсонщині

Протягом минулого тижня російські війська 1980 разів атакували дронами населені пункти Херсонської області. Із них 849 дронів було скинуто по Херсонській громаді.

Про це 12 травня повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За його словами, українські сили оборони знищили 1606 безпілотників, що становить 81% від загальної кількості. У межах Херсонської громади вдалося збити 724 дрони.

фото: Олександр Прокудінфото: Олександр Прокудін

Нагадаємо, що протягом минулої доби, 11 травня, російські війська атакували десятки населених пунктів Херсонської області. Застосовували ударні дрони, артилерію та авіацію. Поранення отримали п’ятеро мирних жителів.

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