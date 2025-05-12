Найближчим часом у Миколаївській області очікується град, — Гідрометцентр
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- Даріна Мельничук
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15:55, 12 травня, 2025
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У Миколаївській області 12 травня очікується град.
Про це попереджає Миколаївський обласний центр з гідрометеорології.
Зазначається, що найближчі 1-2 години, з 15:00 до 17:00 по області очікується град.
Синоптики прогнозують перший (жовтий) рівень небезпеки.
Нагадаємо, що 8 квітня у Миколаєві зафіксували найнижчу температуру для цього дня за 23 роки.
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