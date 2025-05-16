На деокупованій Херсонщині сапери виявили понад 1,2 тис. вибухівок за тиждень

Сапери працюють на замінованому полі біля Снігурівки, березень 2024 року. Архівне фото «МикВісті»

У Херсонській області, на деокупованих територіях, сапери за останній тиждень виявили 1270 вибухонебезпечних предметів.

Про це повідомили у пресслужбі Херсонської ОВА.

Зокрема, впродовж тижня перевірили 132 гектарів територій, 1620 гектарів полів, 67 об'єктів та 0,7 гектари водойм. Загалом, з моменту деокупації, на Херсонщині фахівці виявили понад 251 тисячу вибухонебезпечних предметів.

Інфографіка: Херсонська ОВА

Нагадаємо, що на Херсонщині на міні підірвався місцевий житель, його доправили до лікарні для обстеження та надання необхідної медичної допомоги.