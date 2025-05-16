На деокупованій Херсонщині сапери виявили понад 1,2 тис. вибухівок за тиждень
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- Світлана Іванченко
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6:28, 16 травня, 2025
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У Херсонській області, на деокупованих територіях, сапери за останній тиждень виявили 1270 вибухонебезпечних предметів.
Про це повідомили у пресслужбі Херсонської ОВА.
Зокрема, впродовж тижня перевірили 132 гектарів територій, 1620 гектарів полів, 67 об'єктів та 0,7 гектари водойм. Загалом, з моменту деокупації, на Херсонщині фахівці виявили понад 251 тисячу вибухонебезпечних предметів.
Нагадаємо, що на Херсонщині на міні підірвався місцевий житель, його доправили до лікарні для обстеження та надання необхідної медичної допомоги.
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