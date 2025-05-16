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Будинок директора Одеського зоопарку зруйновано російським ударом

Будинок директора Одеського зоопарку знищено під час атаки РФ, фото: ДСНСБудинок директора Одеського зоопарку знищено під час атаки РФ, фото: ДСНС

Під час нічної атаки на Одещину 16 травня російський безпілотник влучив у будинок директора Одеського зоопарку Ігоря Білякова.

Внаслідок удару оселя була повністю зруйнована, розповіли в Одеському зоопарку.

Там також дождали, що сам керівник установи не постраждав. Однак його мобільний телефон згорів, тож наразі він не має змоги виходити на зв’язок.

Нагадаємо, що в Одесі демонтують чотири житлові будинки, зруйновані через російські обстріли. Часткове знесення заплановане також у двох приватних домоволодіннях, які також зазнали пошкоджень.

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