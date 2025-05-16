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В Одесі замалювали фарбами постамент, на якому раніше стояла Катерина ІІ

Замальований постамент в Одесі, фото: НацполіціяЗамальований постамент в Одесі, фото: Нацполіція

Вранці 16 травня невідомі замалювали постамент на Європейській площі Одеси фарбами.

Як повідомили в поліції Одеської області, вони отримали повідомлення від перехожої про те, що один із фрагментів постаменту посеред площі замальований фарбами, схожими на прапор Росії, а одне з пам’ятних фото забруднене.

Наразі на місці працюють правоохоронці. Поліція встановлює людину, яка причетна до події. Правова кваліфікація їй буде надана після з’ясування всіх обставин.

Нагадаємо, що у грудні 2022 року в Одесі завершили демонтаж памʼятника російській імператриці Катерині ІІ. У міській раді повідомили, що монумент передадуть до художнього музею.

До цього на пам’ятник Катерині II в центрі Одеси надягали червоний ковпак ката, а на руку вішали зашморг.

Також пам'ятники Катерині II та Олександру Суворову планували розпиляти на пам'ятні коїни для воїнів та волонтерів.

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