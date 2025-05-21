На ТЕЦ у Білій Церкві сталася пожежа: загинули двоє людей

Пожежа на території теплоелектроцентралі у Білій Церкві, фото: Білоцерківська міська громада

У Білій Церкві на Київщині виникла пожежа на території теплоелектроцентралі. За попередніми даними, загоряння сталося під час ремонтних робіт.

Про це повідомили місцевий телеканал «Крокус» та Білоцерківська міська громада.

Пожежа почалася о 12:46. На місце оперативно прибули рятувальники, які локалізували вогонь. Унаслідок інциденту загинули дві людини. Обставини події з’ясовуються. Ліквідація наслідків триває.

Нагадаємо, що у минулому році, виникла пожежа на території Запорізької атомної електростанції. Її ліквідовували добу. У Нікопольській РВА повідомили, що, за неофіційною інформацією, росіяни підпалили в градирні автомобільні шини «у великій кількості»