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У Миколаєві чоловіка підозрюють у зберіганні великої партії канабісу, який він планував продати

Наркотики, які вилучили у підозрюваного у Миколаєві Фото: Прокуратура Миколаївської областіНаркотики, які вилучили у підозрюваного у Миколаєві Фото: Прокуратура Миколаївської області

У Миколаєві місцевого жителя підозрюють у незаконному придбанні та зберіганні наркотиків у великих розмірах. Йдеться про майже кілограм канабісу, який чоловік нібито планував продавати.

Про це повідомили в обласній прокуратурі.

У відомстві зазначили, що під час обшуку автомобіля знайшли 18 зіп-пакетів з канабісом загальною вагою понад 31 грам у перерахунку на висушену речовину. Загальна ж маса знайденого — близько 900 грамів.

Вилучені наркотики направили на експертизу. Наразі вирішується питання про обрання чоловікові запобіжного заходу.

Затримання підозрюваного у зберіганні наркотиків. Фото: Прокуратура Миколаївської областіЗатримання підозрюваного у зберіганні наркотиків. Фото: Прокуратура Миколаївської області

Нагадаємо, що у Миколаєві суд обрав запобіжний захід для чоловіка, якого обвинувачують у продажу наркотиків.

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