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Росіяни атакували Херсонщину: загинула дитина

Наслідки атаки по Херсону 16 травня. Фото: ДСНСНаслідки атаки по Херсону 16 травня. Фото: ДСНС

Унаслідок ворожих атак на Херсонську область минулої доби постраждали десятки населених пунктів. Загинула дитина.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Російські війська завдали ударів дронами, артилерією та авіацією по таким населеним пунктам: Антонівка, Комишани, Садове, Микільське, Іванівка, Понятівка, Токарівка, Новотягинка, Білозерка, Ромашкове, Кізомис, Велетенське, Томина Балка, Станіслав, Софіївка, Олександрівка, Берислав, Зміївка, Шляхове, Тягинка, Миколаївка, Одрадокам'янка, Михайлівка, Томарине, Гаврилівка, Осокорівка, Саблуківка, Козацьке, Веселе  та місто Херсон.

За словами Олександра Прокудіна, пошкоджені 14 багатоповерхівок та приватних будинків, критична інфраструктура та автомобілі. Внаслідок цих обстрілів загинула одна дитина, ще дев’ять людей отримали поранення, серед них двоє дітей.

Нагадаємо, що вночі з 0:44 до 01:33 російські війська атакували Миколаїв. Удар прийшов по пʼятиповерхівці в Заводському районі Миколаєва. Під завалами опинились люди. Деблокувати тіло чоловіка рятувальникам вдалось о 6 ранку. 

На ранок відомо  про п’ятьох постраждалих, з них один підліток. Двох жінок рятувальники евакуювали застосовуючи автодрабини.

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