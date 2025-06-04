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Від початку повномасштабного вторгнення на Миколаївщині загинули 20 дітей

За три роки війни на Миколаївщині загинули 20 дітей. Фото: kharkiv.comments.uaЗа час повномасштабного вторгнення в Україні загинула 631 дитина. Фото: kharkiv.comments.ua

Станом на 4 червня 2025 року внаслідок збройної агресії РФ на території Миколаївської області загинули 20 дітей.

Про це повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.

«На території Миколаївської області 20 дітей загинули внаслідок жорстоких обстрілів та підступних мінувань, здійснених військами РФ. Ще одне дитяче серце зупинилося через сильне емоційне потрясіння — наслідок пережитого страху після почутих вибухів», — йдеться в повідомленні.

За даними МВС України, загалом по Україні за час повномасштабного вторгнення загинула 631 дитина, ще понад 1975 дітей отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Крім того, 2244 дитини досі вважаються безвісти зниклими. За даними правоохоронців, з початку вторгнення Росія депортувала або примусово перемістила понад 19 тисяч українських дітей, із яких лише 1345 вдалося повернути додому.

Також відомо, що на Херсонщині зафіксовано 35 загиблих і 189 поранених дітей, а в Одеській області — 12 загиблих, з них 9 — в самому місті Одеса.

Щороку 4 червня в Україні відзначають День пам'яті дітей, які загинули внаслідок російсько-української війни, встановлений у 2021 році.

Нагадаємо, що Європейський парламент ухвалив резолюцію про повернення українських дітей, яких Росія депортувала. Документ наголошує, що без повернення викрадених дітей неможливо досягти справжньої мирної угоди.

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