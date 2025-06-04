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В Одеській мерії показали, як ліквідовують наслідки нічної атаки РФ

Комунальники ліквідовують наслідки нічної атаки по Одесі, 4 червня 2025 року. Фото: Одеська міськрадаКомунальники ліквідовують наслідки нічної атаки по Одесі, 4 червня 2025 року. Фото: Одеська міськрада

У ніч на 4 червня російська атака по Одесі спричинила нові руйнування — у Хаджибейському районі міста постраждали щонайменше сім приватних будинків.

Про це повідомили в Одеській міськраді. На місці працюють комунальники та представники районної адміністрації, які консультують мешканців щодо отримання матеріальної допомоги.

Станом на 11:00 4 червня з понад 230 вибитих вікон половину вже закрили. Відновлювальні роботи тривають.

Комунальники ліквідовують наслідки нічної атаки по Одесі, 4 червня 2025 року. Фото: Одеська міськрадаКомунальники ліквідовують наслідки нічної атаки по Одесі, 4 червня 2025 року. Фото: Одеська міськрада
Комунальники ліквідовують наслідки нічної атаки по Одесі, 4 червня 2025 року. Фото: Одеська міськрадаКомунальники ліквідовують наслідки нічної атаки по Одесі, 4 червня 2025 року. Фото: Одеська міськрада
Комунальники ліквідовують наслідки нічної атаки по Одесі, 4 червня 2025 року. Фото: Одеська міськрадаКомунальники ліквідовують наслідки нічної атаки по Одесі, 4 червня 2025 року. Фото: Одеська міськрада

Зазначається, що за оновленими даними про атаку в ніч з 2 на 3 червня, постраждали одразу два райони міста. Зокрема, пошкоджені 11 багатоповерхівок і 9 приватних будинків.

Наразі, до оперативних штабів уже звернулася 91 людей з питанням отримання допомоги для ремонту вікон і дверей у своїх оселях.

Нагадаємо, росіяни вночі атакували Одесу дронами, були пошкоджені будинки і СТО, є поранений.

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