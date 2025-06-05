Атака по селищу на Одещині: дітей переведуть до сусіднього ліцею, лікарню відновлять

Начальник Одеської ОВА Олег Кіпер розповів, як область реагує на наслідки російської атаки по селищу Вишневе в Білгород-Дністровському районі, де були зруйновані ліцей, дитячий центр і медична амбулаторія.

За його словами, всі 131 учень ліцею з 1 вересня продовжать навчання в Рибальському ліцеї, до якого їх підвозитимуть спеціальним транспортом. Обласна адміністрація вже працює над придбанням сучасного й безпечного транспорту. Для дітей відкриють додаткові класи, а всі педагоги збережуть роботу.

Наслідки обстрілу селища Вишневе 5 червня 2025 року. Фото: Одеська ОВА Наслідки обстрілу селища Вишневе 5 червня 2025 року. Фото: Одеська ОВА Наслідки обстрілу селища Вишневе 5 червня 2025 року. Фото: Одеська ОВА

«При закладі також функціонував дитячий садок, у якому виховувалися 16 діток. Департамент освіти і науки Одеської ОВА працює над забезпеченням необхідних умов для їх подальшого навчання та розвитку», — зазначив Олег Кіпер.

На базу Рибальського ліцею також буде перенесено гуртки Центру творчості, щоб діти могли без перерви займатись улюбленими справами.

Крім того, знищена амбулаторія обслуговувала близько 2 500 людей з трьох сіл. За словами очільника ОВА, в області вже ухвалено рішення відновити стару амбулаторію, яка діяла у Вишневому до 2019 року. Тимчасово обслуговування пацієнтів буде здійснюватись через фельдшерсько-акушерські пункти, а медики збережуть робочі місця.

Нагадаємо, що 4 червня російські війська також масовано обстрілювали Одесу ударними безпілотниками. Більшість дронів сили протиповітряної оборони збили, однак у місті були руйнування. Пошкоджено житлові будинки та станцію технічного обслуговування.