На пляжі в Одеській області вибухнув невідомий предмет: загинули двоє людей
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- Аліса Мелік-Адамян
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17:20, 07 червня, 2025
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У Затоці в Одеській області у суботу, 7 червня, під час купання в морі вибухнув невідомий предмет. Загинули двоє чоловіків.
Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції Одеської області.
Правоохоронці наразі встановлюють особи загиблих та всі обставини події.
Поліціянти також закликали жителів та гостей Одещини дотримуватися правил режиму воєнного стану: не виходити на пляжні ділянки Чорноморського узбережжя Одещини, доступ до яких заборонено.
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