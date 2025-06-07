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На пляжі в Одеській області вибухнув невідомий предмет: загинули двоє людей

У Затоці в Одеській області у суботу, 7 червня, під час купання в морі вибухнув невідомий предмет. Загинули двоє чоловіків.

Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції Одеської області.

Правоохоронці наразі встановлюють особи загиблих та всі обставини події.

Поліціянти також закликали жителів та гостей Одещини дотримуватися правил режиму воєнного стану: не виходити на пляжні ділянки Чорноморського узбережжя Одещини, доступ до яких заборонено.

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