Російські дрони вдарили по Одесі: загинули двоє людей, зруйновані лікарня й житлові будинки

Наслідки російської атаки на Одесу. Фото: Одеська МВА

У ніч на 10 червня російські дрони вдарили по Одесі. Внаслідок атаки загинули двоє людей, ще дев’ятеро дістали поранення.

Під удар потрапили пологовий будинок, станція екстреної медичної допомоги, житлові будинки та територія зоопарку, повідомив міській голова Генадій Труханов.

За словами очільника обласної військової адміністрації Олега Кіпера, у пологовому всі пацієнти й персонал встигли евакуюватися. Постраждалих серед медиків немає, однак адмінбудівля швидкої допомоги зруйнована, кілька авто пошкоджено, на місці була пожежа.

Загалом рятувальники ДСНС залучили 27 одиниць техніки та 108 людей. Долучилися також добровольці та підрозділи Нацгвардії. Дев’ятьох мешканців вдалося врятувати, психологи надають допомогу постраждалим.

Наслідки російської атаки на Одесу. Фото: ДСНС

Наслідки російської атаки на Одесу. Фото: ДСНС

Наслідки російської атаки на Одесу. Фото: ДСНС

Наслідки російської атаки на Одесу. Фото: ДСНС

Наслідки російської атаки на Одесу. Фото: ДСНС

Наслідки російської атаки на Одесу. Фото: ДСНС

Наслідки російської атаки на Одесу. Фото: ДСНС

Наслідки російської атаки на Одесу. Фото: ДСНС

Наслідки російської атаки на Одесу. Фото: ДСНС

Наслідки російської атаки на Одесу. Фото: ДСНС

Наслідки російської атаки на Одесу. Фото: ДСНС

Наслідки російської атаки на Одесу. Фото: Одеська ОВА

Наслідки російської атаки на Одесу. Фото: Одеська ОВА

Наслідки російської атаки на Одесу. Фото: Одеська ОВА

Наслідки російської атаки на Одесу. Фото: Одеська ОВА

Наслідки російської атаки на Одесу. Фото: Одеська МВА

Наслідки російської атаки на Одесу. Фото: Одеська МВА

Наслідки російської атаки на Одесу. Фото: Одеська МВА

Наслідки російської атаки на Одесу. Фото: Одеська МВА08

Нагадаємо, що 5 червня російські війська також атакували Одеську область, випустивши понад 25 дронів. Під удар потрапив Білгород-Дністровський район, де постраждали об’єкти цивільної інфраструктури.