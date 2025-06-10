Удар РФ по Одесі: обстріли пошкодили кіностудію та зоопарк

У ніч на 10 червня російські війська завдали удару по Одесі, внаслідок атаки постраждали Одеська кіностудія та зоопарк.

Як повідомив міністр культури України Микола Точицький, на кіностудії зазнали руйнувань павільйони, складські приміщення, декорації та транспорт. Повністю знищено декорації до фільму «Довженко» — національного проєкту, присвяченого одному з найвидатніших українських режисерів.

— Агресор продовжує вбивати Одесу, людей та культурну спадщину. Вночі постраждала Одеська кіностудія — місце, де творилось українське кіно. Росія воює не лише з нашими містами — вона веде війну проти нашої культури, пам’яті, майбутнього, — зазначив Микола Точицький.

Наслідки російської атаки по Одеській кіностудії. Фото: Микола Точицький

Також під удар потрапив Одеський зоопарк. За словами директора Ігоря Білякова, вночі дрон влучив у технічну зону зоопарку. Там зберігались матеріали для догляду за тваринами, зокрема деревина для тирси. Будівля сіносховища зазнала серйозних пошкоджень.

— Дуже добре, що у технічній зоні, а не в зоні утримання тварин. Ми там збираємо такі гілки, з яких ми робимо тирсу для тварин. І ось туди прилетіло, досить серйозно пошкоджено будівлю-сіносховище, на щастя, воно було порожнім і не загорілося, — розповів Ігор Біляков.

Наслідки російської атаки по Одеському зоопарку. Фото: Ігор Біляков Наслідки російської атаки по Одеському зоопарку. Фото: Ігор Біляков

Зазначається, що ймовірно, від вибухової хвилі загинув домашній баран. Інші тварини та працівники не постраждали.

— Решта наших тварин не постраждали, люди не постраждали. Тварин ми одразу ж стали перевіряти. Налякалися зебри, було видно, що вони налякані, бо вони такі, взагалі, тварини дуже нервові, вони від вибуху були налякані, але вони досить скоро заспокоїлися, — зазначив директор зоопарку.

Нагадаємо, що вночі 10 червня російські дрони вдарили по Одесі, через що загинули двоє людей, ще дев’ятеро дістали поранення.

Раніше повідомлялось, що під час нічної атаки на Одещину 16 травня російський безпілотник влучив у будинок директора Одеського зоопарку Ігоря Білякова.