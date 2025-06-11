Атака на Одещину: пошкоджені дачі, авто та човни

У ніч на 11 червня російські війська завдали удару по Одеській області, внаслідок чого були пошкоджені дачні будинки, господарські споруди, легкові автомобілі і човни.

Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій України.

Внаслідок атаки виникли пожежі, які рятувальникам вдалося оперативно загасити. За попередніми даними, постраждалих немає.

«Уночі Росія атакувала Одеську область. Руйнувань та пошкоджень зазнали дачні будинки, господарчі споруди, легкові автомобілі та цивільні плавзасоби», — зазначили у ДСНС.

Наслідки російського обстрілу Одещини. Фото: ДСНС

Наслідки російського обстрілу Одещини. Фото: ДСНС

Наслідки російського обстрілу Одещини. Фото: ДСНС

Наслідки російського обстрілу Одещини. Фото: ДСНС

Нагадаємо, що вночі 10 червня російські дрони вдарили по Одесі, через що загинули двоє людей, ще дев’ятеро дістали поранення.