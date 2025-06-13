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За добу на Миколаївщині сталося 19 пожеж: горіли будинки, автівка та поля

Пожежа на Миколаївщині. Фото: ДСНСПожежа на Миколаївщині. Фото: ДСНС

Протягом 12 червня та вночі 13 червня рятувальники 19 разів виїжджали на гасіння пожеж у Миколаївській області.

Про це повідомили в Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області.

Одна з них сталася у селі Пересадівка — загорівся автомобіль. Вогонь охопив площу 15 квадратних метрів, полум’я загасили рятувальники разом із місцевою пожежною охороною.

У Первомайську вдень спалахнув житловий будинок, площа пожежі склала 40 квадратних метрів. Увечері в мікрорайоні Тернівка Миколаєва зайнявся сухостій на приватній території.

Ще 16 пожеж сталися на відкритих територіях. Горіла суха трава, сміття, чагарники, поле з пшеницею та лісосмуги. Займання зафіксували в селах Квітневе і Засілля, у Баловному, Троїцькому, Галаганівці, Снігурівці, Березнегуватому, а також у Миколаєві та Первомайську.

Загальна площа пожеж склала приблизно 7 гектарів. В одному з випадків вдалося врятувати від вогню поле з пшеницею площею близько 1,5 гектара.

Пожежа на Миколаївщині. Фото: ДСНСПожежа на Миколаївщині. Фото: ДСНС
Пожежа на Миколаївщині. Фото: ДСНСПожежа на Миколаївщині. Фото: ДСНС
Пожежа на Миколаївщині. Фото: ДСНСПожежа на Миколаївщині. Фото: ДСНС

Нагадаємо, також зранку 13 червня в Корабельному районі Миколаєва сталася пожежа у приватному будинку. Одна із кімнат повністю згоріла. Пожежу ліквідувати на площі 40 квадратних метрів.

Раніше у ДСНС вже наголошували, що у Миколаївській області зросла кількість пожеж. Від початку року та станом на кінець березня, загальна кількість пожеж склала 726 випадків, що на 82% більше, ніж за аналогічний період минулого року, коли сталося 388 загорянь.

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