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Чотири села на Миколаївщині тимчасово залишились без газу через підготовку до зими

Аварійні роботи. Ілюстративне фото: АТ «Закарпатгаз»Аварійні роботи. Ілюстративне фото: АТ «Закарпатгаз»

Із 16 червня у чотирьох селах Миколаївської області тимчасово не буде газу, через підготовку до опалювального сезону 2025–2026 років. 

Про це повідомили у Миколаївській філії компанії «Газмережі».

Фахівці проводитимуть планові технічні роботи для забезпечення стабільної роботи системи в зимовий період. Під відключення підпадають:

  • 16 червня — вулиця Набережна, село Новопетрівське (Миколаївський район). Відновлення постачання заплановано з 25 червня.
  • 16 червня — село Киселівка (Первомайська ТГ). Роботи триватимуть до 19 червня.
  • 17 червня — села Крива Балка та Подимове. Газ повернуть 18 червня.

У компанії просять мешканців надати доступ до газових мереж та приладів, наголошуючи, що запуск газу здійснюється лише за присутності споживача.

«Просимо споживачів надати доступ до газових мереж та приладів фахівцям Миколаївської філії «Газмережі», —  йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялось, що на Миколаївщині в одному з районів через обстріли в полі зсунувся ґрунт та пошкодив газопровід.

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