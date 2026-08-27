 У Баштанському районі тимчасово перекриють газопостачання через ремонт мереж

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Головна Новини Суспільство 11:01, 27 серпня, 2026

У Баштанському районі тимчасово перекриють газопостачання через ремонт мереж

Через ремонт мереж у Баштанському районі тимчасово відключать газ. Ілюстративне фото: МикВістіЧерез ремонт мереж у Баштанському районі тимчасово відключать газ. Ілюстративне фото: МикВісті

У селі Новоєгорівка Баштанського району тимчасово призупинять газопостачання через планові ремонтні роботи на газорозподільних мережах.

Про це повідомили у Миколаївській філії «Газмережі».

Газу не буде з 09:00 2 вересня до 16:00 11 вересня на таких вулицях:

  • вул. Нова,

  • вул.Молодіжна,

  • вул. Миру,

  • вул. Залізнична,

  • вул. Зелена,

  • вул. Шкільна,

  • вул. Федорова,

  • вул. Огородня,

  • вул. Степова,

  • вул. Солдатська

  • частина вул. Л. Українки.

«Роботи проводяться для забезпечення належного технічного стану мереж та безпечного постачання природного газу споживачам. Газопостачання буде відновлене по мірі виконання запланованих робіт», — йдеться в повідомленні.

Мешканців просять закрити крани на газопроводах та забезпечити доступ працівників «Газмережі» до приладів у будинках і квартирах, щоб можна було відновити газопостачання.

«Наголошуємо, що задля безпеки споживачів відновлення подачі газу буде проводитися за наявності мешканців у своїх будинках та квартирах», — додали в «Газмережах».

Нагадаємо, у липні на Миколаївщині у Баштанці майже на три тижні припиняли газопостачання через ремонті роботи.

Автор
Кристина Леонова
Кристина Леонова
Кореспондентка
Кореспондентка МикВісті з травня 2026 року, спеціалізується на спортивній і культурній тематиці та здобуває журналістську освіту в Чорноморському національному університеті імені Петра Могили.

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