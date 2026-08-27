У Баштанському районі тимчасово перекриють газопостачання через ремонт мереж

Через ремонт мереж у Баштанському районі тимчасово відключать газ. Ілюстративне фото: МикВісті

У селі Новоєгорівка Баштанського району тимчасово призупинять газопостачання через планові ремонтні роботи на газорозподільних мережах.

Про це повідомили у Миколаївській філії «Газмережі».

Газу не буде з 09:00 2 вересня до 16:00 11 вересня на таких вулицях:

вул. Нова,

вул.Молодіжна,

вул. Миру,

вул. Залізнична,

вул. Зелена,

вул. Шкільна,

вул. Федорова,

вул. Огородня,

вул. Степова,

вул. Солдатська

частина вул. Л. Українки.

«Роботи проводяться для забезпечення належного технічного стану мереж та безпечного постачання природного газу споживачам. Газопостачання буде відновлене по мірі виконання запланованих робіт», — йдеться в повідомленні.

Мешканців просять закрити крани на газопроводах та забезпечити доступ працівників «Газмережі» до приладів у будинках і квартирах, щоб можна було відновити газопостачання.

«Наголошуємо, що задля безпеки споживачів відновлення подачі газу буде проводитися за наявності мешканців у своїх будинках та квартирах», — додали в «Газмережах».

Нагадаємо, у липні на Миколаївщині у Баштанці майже на три тижні припиняли газопостачання через ремонті роботи.