У Баштанському районі тимчасово перекриють газопостачання через ремонт мереж
-
- Кристина ЛеоноваКореспондентка
-
-
У селі Новоєгорівка Баштанського району тимчасово призупинять газопостачання через планові ремонтні роботи на газорозподільних мережах.
Про це повідомили у Миколаївській філії «Газмережі».
Газу не буде з 09:00 2 вересня до 16:00 11 вересня на таких вулицях:
-
вул. Нова,
-
вул.Молодіжна,
-
вул. Миру,
-
вул. Залізнична,
-
вул. Зелена,
-
вул. Шкільна,
-
вул. Федорова,
-
вул. Огородня,
-
вул. Степова,
-
вул. Солдатська
-
частина вул. Л. Українки.
«Роботи проводяться для забезпечення належного технічного стану мереж та безпечного постачання природного газу споживачам. Газопостачання буде відновлене по мірі виконання запланованих робіт», — йдеться в повідомленні.
Мешканців просять закрити крани на газопроводах та забезпечити доступ працівників «Газмережі» до приладів у будинках і квартирах, щоб можна було відновити газопостачання.
«Наголошуємо, що задля безпеки споживачів відновлення подачі газу буде проводитися за наявності мешканців у своїх будинках та квартирах», — додали в «Газмережах».
Нагадаємо, у липні на Миколаївщині у Баштанці майже на три тижні припиняли газопостачання через ремонті роботи.
Останні новини про: Миколаївщина
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.