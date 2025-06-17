На Миколаївщині чоловік під час сварки поранив знайомого ножем

Чоловік під час сварки поранив знайомого ножем. Ілюстраційне фото: mukachevo.net

У Миколаївському районі поліцейські затримали 50-річного чоловіка, який під час конфлікту завдав ножового поранення своєму знайомому. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції у Миколаївській області.

Інцидент стався 16 червня в одному із селищ Костянтинівської громади. За даними слідства, 37-річний потерпілий разом із чоловіком вживав алкоголь. Під час сварки той ударив його ножем у живіт. Після виклику медиків постраждалого госпіталізували.

Правоохоронці затримали чоловіка в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомили підозру за частиною 1 статті 121 Кримінального кодексу України — умисне тяжке тілесне ушкодження.

Найближчим часом суд обере йому запобіжний захід. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, у Миколаєві чоловік поранив ножем свого пасинка під час конфлікту в родині. Постраждалого госпіталізували, його стан медики оцінюють як тяжкий.