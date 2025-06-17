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У Коблевому чоловік незаконно виловив понад 5 тисяч морських біоресурсів

Незаконний вилов морських біоресурсів у Коблевому. Фото: НацполіціяНезаконний вилов морських біоресурсів у Коблевому. Фото: Нацполіція

На узбережжі Чорного моря в селі Коблеве поліцейські затримали 36-річного чоловіка за незаконний вилов риби. У нього вилучили понад пʼять тисяч морських біоресурсів, зокрема креветок, бичків, атерин, камбалу-глос, морський язик та мерлангу.

Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції у Миколаївській області.

Вночі 17 червня під час патрулювання прибережної зони поліцейські разом із рибоохоронним патрулем помітили чоловіка, який користувався двома ятерями — знаряддями лову, забороненими до використання.

На місце прибула слідчо-оперативна група. У рибалки вилучили улов — 5 063 водних біоресурсів. За попередніми підрахунками, державі завдано збитків на суму понад 135 тисяч гривень.

За фактом незаконного промислу розпочато досудове розслідування за частиною 1 статті 249 Кримінального кодексу України. Чоловіку загрожує до трьох років обмеження волі. Слідство триває.

Незаконний вилов морських біоресурсів у Коблевому. Фото: НацполіціяНезаконний вилов морських біоресурсів у Коблевому. Фото: Нацполіція
Незаконний вилов морських біоресурсів у Коблевому. Фото: НацполіціяНезаконний вилов морських біоресурсів у Коблевому. Фото: Нацполіція
Незаконний вилов морських біоресурсів у Коблевому. Фото: НацполіціяНезаконний вилов морських біоресурсів у Коблевому. Фото: Нацполіція

Нагадаємо, на території Національного природного парку «Тузловські лимани» на Одещині без дозволу і у нерест ловили рибу сітками. Збитки сягнули понад три мільйони гривень. 

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