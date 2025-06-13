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На Одещині в нацпарку незаконно ловили рибу: збитки сягнули понад ₴3 млн

У «Тузловські лимани» незаконно ловили рибу. Фото: ДержекоінспекціяУ «Тузловські лимани» незаконно ловили рибу. Фото: Держекоінспекція

На території Національного природного парку «Тузловські лимани» на Одещині без дозволу і у нерест ловили рибу сітками. Збитки сягнули понад три мільйони гривень. 

Як повідомили Державній екологічна інспекція Південно-Західного округу, інцидент стався в озері Шагани, поблизу села Трихатки. 

У «Тузловські лимани» незаконно ловили рибу. Фото: ДержекоінспекціяУ «Тузловські лимани» незаконно ловили рибу. Фото: Держекоінспекція
У «Тузловські лимани» незаконно ловили рибу. Фото: ДержекоінспекціяУ «Тузловські лимани» незаконно ловили рибу. Фото: Держекоінспекція

За попередніми підрахунками, збитки для держави склали 3 мільйони 70 тисяч 961 гривню. Зокрема, виловили 65 камбал-глоса та одну камбалу-калкан.

На причетних до правопорушення, склали адміністративні протоколи за статтею «порушення вимог щодо охорони природно-заповідного фонду».

У «Тузловські лимани» незаконно ловили рибу. Фото: ДержекоінспекціяУ «Тузловські лимани» незаконно ловили рибу. Фото: Держекоінспекція
У «Тузловські лимани» незаконно ловили рибу. Фото: ДержекоінспекціяУ «Тузловські лимани» незаконно ловили рибу. Фото: Держекоінспекція

Нагадаємо, що Державна екологічна інспекція вимагатиме відшкодування 18 мільйонів гривень збитків, завданих довкіллю через незаконний вилов риби на території нацпарку «Тузловські лимани».

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