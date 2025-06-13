На Одещині в нацпарку незаконно ловили рибу: збитки сягнули понад ₴3 млн
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- Світлана Іванченко
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19:22, 13 червня, 2025
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На території Національного природного парку «Тузловські лимани» на Одещині без дозволу і у нерест ловили рибу сітками. Збитки сягнули понад три мільйони гривень.
Як повідомили Державній екологічна інспекція Південно-Західного округу, інцидент стався в озері Шагани, поблизу села Трихатки.
За попередніми підрахунками, збитки для держави склали 3 мільйони 70 тисяч 961 гривню. Зокрема, виловили 65 камбал-глоса та одну камбалу-калкан.
На причетних до правопорушення, склали адміністративні протоколи за статтею «порушення вимог щодо охорони природно-заповідного фонду».
Нагадаємо, що Державна екологічна інспекція вимагатиме відшкодування 18 мільйонів гривень збитків, завданих довкіллю через незаконний вилов риби на території нацпарку «Тузловські лимани».
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