В Одесі кілька будинків залишилися без світла та води після атаки РФ

Комунальники ліквідовують наслідки атаки РФ по Одесі 17 червня 2025 року. Фото: Одеська міська рада

Унаслідок ракетної атаки РФ на Одесу, що сталася 17 червня, у Приморському районі постраждали 51 житловий будинок, з яких щонайменше шість отримали значні пошкодження. Найбільше постраждали будинки на вулицях Олексія Маркевича та Новосельського.

За даними Одеської міської ради, пошкоджені понад 130 квартир — у багатьох повилітали вікна, пошкоджено двері, балконні блоки, а також знищено понад 200 квадратних метрів покрівель. В деяких будинках пошкоджені системи водо- та електропостачання.

Комунальники ліквідовують наслідки атаки РФ по Одесі 17 червня 2025 року. Фото: Одеська міська рада Комунальники ліквідовують наслідки атаки РФ по Одесі 17 червня 2025 року. Фото: Одеська міська рада Комунальники ліквідовують наслідки атаки РФ по Одесі 17 червня 2025 року. Фото: Одеська міська рада

Одразу після атаки до робіт залучили аварійні комунальні бригади. Наразі тривають першочергові дії. Зокрема, закриття вибитих вікон, перевірка технічного стану будівель і підготовка до відновлення дахів.

Зазначається, що тим, хто втратив житло, надали тимчасове розміщення. Наразі дві родини перебувають у Центрі соціально-психологічної допомоги Одеської міськради.

У місті працюють психологи, соціальні служби та волонтери. Міська влада запевняє, що роботи з ліквідації наслідків тривають, і надається вся необхідна допомога мешканцям.