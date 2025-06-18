В Одесі кілька будинків залишилися без світла та води після атаки РФ
-
- Світлана Іванченко
-
•
-
15:42, 18 червня, 2025
-
Унаслідок ракетної атаки РФ на Одесу, що сталася 17 червня, у Приморському районі постраждали 51 житловий будинок, з яких щонайменше шість отримали значні пошкодження. Найбільше постраждали будинки на вулицях Олексія Маркевича та Новосельського.
За даними Одеської міської ради, пошкоджені понад 130 квартир — у багатьох повилітали вікна, пошкоджено двері, балконні блоки, а також знищено понад 200 квадратних метрів покрівель. В деяких будинках пошкоджені системи водо- та електропостачання.
Одразу після атаки до робіт залучили аварійні комунальні бригади. Наразі тривають першочергові дії. Зокрема, закриття вибитих вікон, перевірка технічного стану будівель і підготовка до відновлення дахів.
Зазначається, що тим, хто втратив житло, надали тимчасове розміщення. Наразі дві родини перебувають у Центрі соціально-психологічної допомоги Одеської міськради.
У місті працюють психологи, соціальні служби та волонтери. Міська влада запевняє, що роботи з ліквідації наслідків тривають, і надається вся необхідна допомога мешканцям.
Як повідомлялось, вночі 17 червня російські війська атакували Одесу ударними дронами. Унаслідок удару пошкоджено житлові будинки, будівлю інклюзивного центру, дитячий заклад, гаражі та кілька авто. У місті виникли пожежі.
Пізніше стало відомо, що в Одесі завершили аварійно-рятувальні роботи, загинули 2 людини, ще 17 — поранені.
Останні новини про: Війна в Україні