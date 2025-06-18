В Одесі посадовців мерії підозрюють у привласненні майже 50% коштів, виділених на поховання військових
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- Аліса Мелік-Адамян
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19:35, 18 червня, 2025
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В Одесі затримали працівників комунального підприємства та бізнесменів за підозрою у розкраданні грошей, виділених на поховання військових. За даними правоохоронців учасники оборудки привласнили понад 2 мільйони гривень.
Про це повідомляє СБУ та Національна поліція.
За матеріалами справи, фігуранти привласнювали майже 50% коштів — 2,1 мільйон із 4,8 мільйонів гривень, які виділялися на те, щоб родичі військових могли поховати їх безоплатно. Для цього вони укладали договори з підрядними похоронними організаціями за завищеними цінами, а отриману «різницю» розподіляли між собою.
Правоохоронцям вдалося задокументувати 88 епізодів злочинної діяльності та затримати всіх п’ятьох фігурантів.
Організатору, колишньому посадовцю департаменту, заступнику керівника комунального підприємства та представникам підрядників повідомили про підозру за заволодіння чужим майном, зловживаючи службовим становищем, вчинене організованою групою в умовах воєнного стану. Це стаття 191 Кримінального кодексу України, яка передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Нагадаємо, колишнього працівника правоохоронних органів з Одеської області судитимуть за отримання хабара в 15 тисяч доларів за сприяння у знятті чоловіка з військового обліку. Його затримали під час передачі грошей.
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