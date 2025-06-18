В Одесі посадовців мерії підозрюють у привласненні майже 50% коштів, виділених на поховання військових

Правоохоронці затримали п’ятьох фігурантів справи. Фото: Служба безпеки України

В Одесі затримали працівників комунального підприємства та бізнесменів за підозрою у розкраданні грошей, виділених на поховання військових. За даними правоохоронців учасники оборудки привласнили понад 2 мільйони гривень.

Про це повідомляє СБУ та Національна поліція .

За матеріалами справи, фігуранти привласнювали майже 50% коштів — 2,1 мільйон із 4,8 мільйонів гривень, які виділялися на те, щоб родичі військових могли поховати їх безоплатно. Для цього вони укладали договори з підрядними похоронними організаціями за завищеними цінами, а отриману «різницю» розподіляли між собою.

Правоохоронцям вдалося задокументувати 88 епізодів злочинної діяльності та затримати всіх п’ятьох фігурантів.

Слідство каже, що учасники оборудки привласнили понад 2 млн грн. Фото: Нацполіція Слідство каже, що учасники оборудки привласнили понад 2 млн грн. Фото: Нацполіція Слідство каже, що учасники оборудки привласнили понад 2 млн грн. Фото: Нацполіція

Організатору, колишньому посадовцю департаменту, заступнику керівника комунального підприємства та представникам підрядників повідомили про підозру за заволодіння чужим майном, зловживаючи службовим становищем, вчинене організованою групою в умовах воєнного стану. Це стаття 191 Кримінального кодексу України, яка передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, колишнього працівника правоохоронних органів з Одеської області судитимуть за отримання хабара в 15 тисяч доларів за сприяння у знятті чоловіка з військового обліку. Його затримали під час передачі грошей.