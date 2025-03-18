На Одещині правоохоронця підозрюють в хабарництві
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- Світлана Іванченко
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19:15, 18 березня, 2025
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На Одещині співробітники Державного бюро розслідувань затримали правоохоронця, якого підозрюють в отриманні хабаря за сприяння у незаконному списанні чоловіків з військового обліку.
За даними слідства, затриманий використовував свої повноваження для пошуку військовозобов’язаних, які перебували в розшуку та ухилялися від мобілізації. За 15 тисяч доларів він обіцяв через знайомих у медико-соціальній експертизі оформити їм інвалідність, що давало змогу знятися з військового обліку.
Підозрюваного затримали під час отримання грошей від військовозобов’язаного, який перебував у розшуку ТЦК.
Наразі йому загрожує до восьми років ув’язнення. Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у три мільйони гривень. Також підозрюваного відсторонили від посади.
ДБР продовжує розслідування та встановлює коло осіб, які можуть бути причетні до незаконної схеми.
Раніше в Одесі затримали військовослужбовця тероборони, якого підозрюють у хабарництві. Пропонував за 16 тисяч доларів всім бажаючим уникнути служби, створюючи фальшиві медичні документи. Тепер йому загрожує до 10 років тюрми.