На Одещині правоохоронця підозрюють в хабарництві

Затримання правоохоронця, якого підозрюють в хабарництві. Фото: ДБР

На Одещині співробітники Державного бюро розслідувань затримали правоохоронця, якого підозрюють в отриманні хабаря за сприяння у незаконному списанні чоловіків з військового обліку.

За даними слідства, затриманий використовував свої повноваження для пошуку військовозобов’язаних, які перебували в розшуку та ухилялися від мобілізації. За 15 тисяч доларів він обіцяв через знайомих у медико-соціальній експертизі оформити їм інвалідність, що давало змогу знятися з військового обліку.

Підозрюваного затримали під час отримання грошей від військовозобов’язаного, який перебував у розшуку ТЦК.

Наразі йому загрожує до восьми років ув’язнення. Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у три мільйони гривень. Також підозрюваного відсторонили від посади.

ДБР продовжує розслідування та встановлює коло осіб, які можуть бути причетні до незаконної схеми.

Раніше в Одесі затримали військовослужбовця тероборони, якого підозрюють у хабарництві. Пропонував за 16 тисяч доларів всім бажаючим уникнути служби, створюючи фальшиві медичні документи. Тепер йому загрожує до 10 років тюрми.