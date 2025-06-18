Правоохоронця з Одещини судитимуть за хабар у $15 тисяч за «допомогу» в ухиленні від мобілізації

Затримання правоохоронця, якого підозрюють в хабарництві. Архівне фото: ДБР

Колишнього працівника правоохоронних органів з Одеської області судитимуть за отримання хабара в 15 тисяч доларів за сприяння у знятті чоловіка з військового обліку. Його затримали під час передачі грошей.

Про це повідомили у ДБР.

За даними слідства, службовець, використовуючи свої повноваження, розшукував чоловіків, які ухилялися від мобілізації та перебували у розшуку. Саме їм він пропонував «вирішити питання» через знайомих медичних фахівців.

«У задокументованому епізоді, він за 15 тисяч доларів пообіцяв організувати оформлення інвалідності відповідної групи через медико-соціальну експертизу. Такий статус дозволяв би особі бути знятою з військового обліку», — йдеться у повідомленні.

Наразі обвинувачений звільнений з посади, йому загрожує до восьми років тюрми.

Нагадаємо, чоловіка затримали в березні цього року під час передачі всієї суми хабаря.