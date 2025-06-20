Російська атака: в Одесі пошкоджені корпуси та гуртожиток юридичної академії

Наслідки російської атаки по Одеській юракадемії. Фото: Одеська юридична академія

В Одесі ніч на 20 червня через атаки РФ пошкоджені два навчальні корпуси та студентський гуртожиток Національного університету «Одеська юридична академія».

Про це повідомили на офіційних сторінках університету в соцмережах. За словами адміністрації, вибухова хвиля та пожежа зруйнували дах і фасади корпусів, пошкодили навчальні аудиторії, комп’ютерний центр та обладнання. Загалом вибито кілька сотень вікон і дверей.

Наслідки російської атаки по Одеській юракадемії. Фото: Одеська юридична академія Наслідки російської атаки по Одеській юракадемії. Фото: Одеська юридична академія Наслідки російської атаки по Одеській юракадемії. Фото: Одеська юридична академія

На момент повітряної тривоги студенти перебували у гуртожитку, але вчасно спустилися до облаштованого укриття. Поранених і загиблих серед колективу та студентів немає.

«На щастя, у звʼязку із тим, що здобувачі спустилися до оснащеного укриття у гуртожитку, жертв серед колективу немає. Водночас, надзвичайно прикро, що потужний освітній комплекс, створений для виховання молодого покоління, відбудови нашої держави, міг бути знищений ворогом у лічені хвилини», — йдеться у повідомленні.

Керівництво академії запевняє, що усі пошкоджені приміщення будуть відновлені до початку нового навчального року.

Наслідки російської атаки по Одеській юракадемії. Фото: Одеська юридична академія Наслідки російської атаки по Одеській юракадемії. Фото: Одеська юридична академія Наслідки російської атаки по Одеській юракадемії. Фото: Одеська юридична академія

Раніше повідомлялось, що через російську дронову атаку була пошкоджена інфраструктура залізничного вокзалу.