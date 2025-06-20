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Російська атака: в Одесі пошкоджені корпуси та гуртожиток юридичної академії

Наслідки російської атаки по Одеській юракадемії. Фото: Одеська юридична академіяНаслідки російської атаки по Одеській юракадемії. Фото: Одеська юридична академія

В Одесі ніч на 20 червня через атаки РФ пошкоджені два навчальні корпуси та студентський гуртожиток Національного університету «Одеська юридична академія». 

Про це повідомили на офіційних сторінках університету в соцмережах. За словами адміністрації, вибухова хвиля та пожежа зруйнували дах і фасади корпусів, пошкодили навчальні аудиторії, комп’ютерний центр та обладнання. Загалом вибито кілька сотень вікон і дверей.

Наслідки російської атаки по Одеській юракадемії. Фото: Одеська юридична академіяНаслідки російської атаки по Одеській юракадемії. Фото: Одеська юридична академія
Наслідки російської атаки по Одеській юракадемії. Фото: Одеська юридична академіяНаслідки російської атаки по Одеській юракадемії. Фото: Одеська юридична академія
Наслідки російської атаки по Одеській юракадемії. Фото: Одеська юридична академіяНаслідки російської атаки по Одеській юракадемії. Фото: Одеська юридична академія

На момент повітряної тривоги студенти перебували у гуртожитку, але вчасно спустилися до облаштованого укриття. Поранених і загиблих серед колективу та студентів немає.

«На щастя, у звʼязку із тим, що здобувачі спустилися до оснащеного укриття у гуртожитку, жертв серед колективу немає. Водночас, надзвичайно прикро, що потужний освітній комплекс, створений для виховання молодого покоління, відбудови нашої держави, міг бути знищений ворогом у лічені хвилини», — йдеться у повідомленні.

Керівництво академії запевняє, що усі пошкоджені приміщення будуть відновлені до початку нового навчального року.

Наслідки російської атаки по Одеській юракадемії. Фото: Одеська юридична академіяНаслідки російської атаки по Одеській юракадемії. Фото: Одеська юридична академія
Наслідки російської атаки по Одеській юракадемії. Фото: Одеська юридична академіяНаслідки російської атаки по Одеській юракадемії. Фото: Одеська юридична академія
Наслідки російської атаки по Одеській юракадемії. Фото: Одеська юридична академіяНаслідки російської атаки по Одеській юракадемії. Фото: Одеська юридична академія

Раніше повідомлялось, що через російську дронову атаку була пошкоджена інфраструктура залізничного вокзалу.

Нагадаємо, що вночі 20 червня російська армія масовано атакувала Одесу ударними безпілотниками. Зафіксовані понад 10 влучань, унаслідок чого виникли масштабні пожежі.

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