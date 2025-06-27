На Миколаївщині за добу сталося 32 пожежі, згоріло 11 гектарів пшениці

Пожежа на Миколаївщині: Фото: ДСНС

Минулої доби, 26 червня та в ніч проти 27 червня, на Миколаївщині сталися 32 пожежі.

Більшість із них — 31 випадок — сталися в екосистемах: горіли суха трава, кущі та сміття, повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій в Миколаївській області.

Одна з пожеж виникла внаслідок обстрілу — у Куцурубській громаді зайнявся сухостій. Вогонь охопив 5000 квадратних метрів, його загасили рятувальники.

Двічі горіли поля з пшеницею — у селах Первомайське та Баловне. Вогонь знищив 11 гектарів врожаю, ще близько 80 гектарів вдалося врятувати.

Також пожежі сталися в Миколаєві та селах області. Загальна площа загорянь — понад 13 гектарів. Усі займання ліквідували рятувальники.

Пожежа на Миколаївщині: Фото: ДСНС Пожежа на Миколаївщині: Фото: ДСНС Пожежа на Миколаївщині: Фото: ДСНС

Раніше у ДСНС вже наголошували, що у Миколаївській області зросла кількість пожеж. Також майже кожного дня горять поля з врожаєм. Крім цього, пожежі виникають і через російські обстріли.