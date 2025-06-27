На Миколаївщині незаконно зрубали 80 дерев: збитки довкіллю склали понад ₴3 млн

На Миколаївщині незаконно спиляли понад 80 дерев.Фото: Нацполіція

У Вознесенському районі Миколаївської області поліція затримала чотирьох осіб за незаконну вирубку понад 80 дерев у заповідному урочищі з метою продажу.

Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції у Миколаївській області.

За даними правоохоронців, 50-річний житель Мостівської громади запропонував знайомим віком 26, 30 та 31 року незаконно спилювати бензопилою дерева на території заповідного урочища. Потім за допомогою вантажних фургонів вивозити деревину для продажу.

Слідчі затримали лісорубів за статтею 208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомили їм підозру за частиною 4 статті 246 Кримінального кодексу України «Незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу».

Поліцейські вилучили у підозрюваних деревину та автомобілі. За попередніми підрахунками, навколишньому середовищу завдали понад три мільйони гривень збитків.

Суд призначив усім підозрюваним домашній арешт. За вчинене загрожує до семи років позбавлення волі.

Нагадаємо, біля селища Березнегувате Миколаївської області незаконно вирубали 21 дуб. Інспектори зафіксували порушення в полезахисній лісосмузі за 7 кілометрів від населеного пункту після звернення через електронний сервіс «ЕкоЗагроза».