  • субота

    28 червня, 2025

  • 26°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 28 червня , 2025 субота

  • Миколаїв • 26° Похмуро

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

На Миколаївщині за добу сталось 50 пожеж: горіли поля, суха трава та сміття

Пожежі на Миколаївщині 27-28 червня. Фото: ДСНС МиколаївщиниПожежі на Миколаївщині 27-28 червня. Фото: ДСНС Миколаївщини

Протягом 7 червня та ночі 8 червня на території Миколаївської області рятувальники 50 разів залучалися до гасіння пожеж.

Про це повідомили в Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області. 

Загалом 47 із цих пожеж виникли на відкритих територіях — суха трава, сміття, чагарники, очерет та посіви горіли на площі понад 39,6 гектара. Серед них:

  • у селі Широколанівка Миколаївського району вогонь охопив пшеницю на корені, сухостій і господарчу споруду на площі 4000 квадратних метрів;
  • у Мар’янівці Баштанського району ліквідовано пожежу на 4 гектарах пшениці та 1,5 гектара рослинності. Рятувальники врятували 26 гектарів харчової культури;
  • у Куцурубській громаді внаслідок російського обстрілу виникли дві пожежі: сухої трави на площі 2 гектари та господарчої споруди (6 квадратних метрів) і сухостою (1000 квадратних метрів);
  • у селі Весняне Миколаївського району горів полігон твердих побутових відходів на площі 1 гектар.

У результаті ліквідації пожеж вдалося врятувати 14 житлових будинків, 4 господарчі споруди та одну літню кухню.

Обставини пожеж, їх причини та збитки, завдані навколишньому середовищу та майну, уточнюються.

Пожежі на Миколаївщині 27-28 червня. Фото: ДСНС МиколаївщиниПожежі на Миколаївщині 27-28 червня. Фото: ДСНС Миколаївщини
Пожежі на Миколаївщині 27-28 червня. Фото: ДСНС МиколаївщиниПожежі на Миколаївщині 27-28 червня. Фото: ДСНС Миколаївщини
Пожежі на Миколаївщині 27-28 червня. Фото: ДСНС МиколаївщиниПожежі на Миколаївщині 27-28 червня. Фото: ДСНС Миколаївщини
Пожежі на Миколаївщині 27-28 червня. Фото: ДСНС МиколаївщиниПожежі на Миколаївщині 27-28 червня. Фото: ДСНС Миколаївщини
Пожежі на Миколаївщині 27-28 червня. Фото: ДСНС МиколаївщиниПожежі на Миколаївщині 27-28 червня. Фото: ДСНС Миколаївщини
Пожежі на Миколаївщині 27-28 червня. Фото: ДСНС МиколаївщиниПожежі на Миколаївщині 27-28 червня. Фото: ДСНС Миколаївщини
Пожежі на Миколаївщині 27-28 червня. Фото: ДСНС МиколаївщиниПожежі на Миколаївщині 27-28 червня. Фото: ДСНС Миколаївщини
Пожежі на Миколаївщині 27-28 червня. Фото: ДСНС МиколаївщиниПожежі на Миколаївщині 27-28 червня. Фото: ДСНС Миколаївщини

Нагадаємо, 26 червня, у мікрорайоні Варварівка в Миколаєві на території приватного подвірʼя загорівся сухостій та житловий будинок.

Останні новини про: Пожежі

На Миколаївщині за добу сталося 39 пожеж: чотири рази горіли поля
На Миколаївщині за добу сталося 32 пожежі, згоріло 11 гектарів пшениці
У Миколаєві чоловік отримав опіки під час пожежі у приватному будинку
Реклама

Читайте також:

новини

Українська інтелігенція підтримала Креміня і закликала не послаблювати інституцію мовного омбудсмена

Світлана Іванченко
новини

У Миколаєві збудують дитячий будинок сімейного типу за кошти фонду Зеленської

Аліна Квітко
новини

У Миколаєві встановлять нові зупинки на Великій Морській за ₴866 тис.

Аліна Квітко
новини

У Лиманах під Миколаєвом за ₴1,4 млн відновлять сільраду, зруйновану обстрілом у 2022 році

Аліна Квітко
новини

«Збираємо голоси по крихтах», — мер Миколаєва Сєнкевич закрив засідання сесії через відсутність депутатів

Аліна Квітко

Останні новини про: Пожежі

У Миколаєві чоловік отримав опіки під час пожежі у приватному будинку
На Миколаївщині за добу сталося 32 пожежі, згоріло 11 гектарів пшениці
На Миколаївщині за добу сталося 39 пожеж: чотири рази горіли поля

У Первомайську до весни 2026 планують побудувати нові очисні по проєкту NEFCO та ЄС

Смертельна ДТП на Миколаївщині: загинули троє людей, серед них — неповнолітня

4 години тому

Через російську атаку дронів на Одесу загинуло подружжя, серед постраждалих — діти

Головне сьогодні