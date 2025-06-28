На Миколаївщині за добу сталось 50 пожеж: горіли поля, суха трава та сміття

Пожежі на Миколаївщині 27-28 червня. Фото: ДСНС Миколаївщини

Протягом 7 червня та ночі 8 червня на території Миколаївської області рятувальники 50 разів залучалися до гасіння пожеж.

Про це повідомили в Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області.

Загалом 47 із цих пожеж виникли на відкритих територіях — суха трава, сміття, чагарники, очерет та посіви горіли на площі понад 39,6 гектара. Серед них:

у селі Широколанівка Миколаївського району вогонь охопив пшеницю на корені, сухостій і господарчу споруду на площі 4000 квадратних метрів;

у Мар’янівці Баштанського району ліквідовано пожежу на 4 гектарах пшениці та 1,5 гектара рослинності. Рятувальники врятували 26 гектарів харчової культури;

у Куцурубській громаді внаслідок російського обстрілу виникли дві пожежі: сухої трави на площі 2 гектари та господарчої споруди (6 квадратних метрів) і сухостою (1000 квадратних метрів);

у селі Весняне Миколаївського району горів полігон твердих побутових відходів на площі 1 гектар.

У результаті ліквідації пожеж вдалося врятувати 14 житлових будинків, 4 господарчі споруди та одну літню кухню.

Обставини пожеж, їх причини та збитки, завдані навколишньому середовищу та майну, уточнюються.

Пожежі на Миколаївщині 27-28 червня. Фото: ДСНС Миколаївщини

Пожежі на Миколаївщині 27-28 червня. Фото: ДСНС Миколаївщини

Пожежі на Миколаївщині 27-28 червня. Фото: ДСНС Миколаївщини

Пожежі на Миколаївщині 27-28 червня. Фото: ДСНС Миколаївщини

Пожежі на Миколаївщині 27-28 червня. Фото: ДСНС Миколаївщини

Пожежі на Миколаївщині 27-28 червня. Фото: ДСНС Миколаївщини

Пожежі на Миколаївщині 27-28 червня. Фото: ДСНС Миколаївщини

Пожежі на Миколаївщині 27-28 червня. Фото: ДСНС Миколаївщини

Нагадаємо, 26 червня, у мікрорайоні Варварівка в Миколаєві на території приватного подвірʼя загорівся сухостій та житловий будинок.